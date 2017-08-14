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Burhaniye'de belediye 18 daireyi satışa çıkardı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:09
Burhaniye'de belediye 18 daireyi satışa çıkardı
Burhaniye'de belediye 18 daireyi satışa çıkardı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi'nin, Mahkeme Mahallesi Merkez Pazaryeri karşısında yaptırdığı dairelerin satışı yapılıyor.Belediyenin, Konut Projeleri kapsamında Kemer Pazar yeri karşısında yaptırdığı 18 daire ve kalan 2 dükkânın satışı 24 Ağustos Perşembe günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacak.
Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olan ihale, saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilginin Burhaniye Belediyesi web sitesinde duyurular bölümünde yer aldığını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal "Daire fiyatlarımız ekspertizler tarafından belirlenmiş olup satışları Belediye Encümenimizin huzurunda yapılacaktır. 24 Ağustos Perşembe günü satışına başlayacağımız 18 daire ve 2 dükkân için fiyat listeleri ve ihale şartnameleri hafta içi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabileceği gibi, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi de 24 Ağustos günüdür" dedi.
(FT-

14.08.2017 13:11:35 TSI
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