ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Civelek'ten Ziraat Odası'na iade ziyareti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:18
Vali Civelek'ten Ziraat Odası'na iade ziyareti
Vali Civelek'ten Ziraat Odası'na iade ziyareti
- Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Ziraat Odası'nı iade ziyaretinde bulundu.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, göreve başladığında kendisini ziyarete gelen STK'ları iade ziyaretlerine başladı.
Vali Civelek, Menteşe Ziraat Odası'nı iade ziyaretinde bulunurken, kendisini Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ersen ve Mehmet Küçük karşıladı. Vali Civelek'e Odanın Menteşe'deki çalışmaları ve üreticilerin yaşadıkları sorunları hakkında bilgi verdi.
Oda Başkanı Baştuğ, Vali Esengül Civelek'e ziyaret anısına Muğlalı çiftçilerin yöresel ürünlerini temsil eden ve köy yaşam tarzını anlatan bir tablo hediye etti.
(BT)

14.08.2017 13:20:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muğla protokolü öğrencileri çiçeklerle karşıladı
YEREL

MUĞLA PROTOKOLÜ ÖĞRENCİLERİ ÇİÇEKLERLE KARŞILADI
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan Mescid-i Aksa'da
YEREL

MÜSİAD MUĞLA ŞUBE BAŞKANI SEZGİN BAYHAN MESCİD-İ AKSA'DA
FETÖ'nün ByLock'cuları adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ'NÜN BYLOCK'CULARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Turizmde yeni pazar Kazakistan
YEREL

TURİZMDE YENİ PAZAR KAZAKİSTAN
Köyceğiz'de otomobil motosikletle çarpıştı; 1 yaralı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI; 1 YARALI
23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

23. BEŞKAZA YAYLALARI GELENEKSEL ULUSLARARASI KÜLTÜR ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Köyceğiz'de otomobil kanala devrildi; 7 yaralı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE OTOMOBİL KANALA DEVRİLDİ; 7 YARALI