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Vali Civelek'ten Ziraat Odası'na iade ziyareti

- Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Ziraat Odası'nı iade ziyaretinde bulundu.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, göreve başladığında kendisini ziyarete gelen STK'ları iade ziyaretlerine başladı.

Vali Civelek, Menteşe Ziraat Odası'nı iade ziyaretinde bulunurken, kendisini Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ersen ve Mehmet Küçük karşıladı. Vali Civelek'e Odanın Menteşe'deki çalışmaları ve üreticilerin yaşadıkları sorunları hakkında bilgi verdi.

Oda Başkanı Baştuğ, Vali Esengül Civelek'e ziyaret anısına Muğlalı çiftçilerin yöresel ürünlerini temsil eden ve köy yaşam tarzını anlatan bir tablo hediye etti.

(BT)



14.08.2017 13:20:40 TSI

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