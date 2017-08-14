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Bilecik Belediyesi Haftalık İstişare Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Her hafta pazartesi günü haftanın istişaresini yaptıklarını belirten Başkan Yağcı, "Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı ve projelerimizi değerlendirdik. Aldığımız kararların şehrimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Güzel şehrimiz için durmak yok çalışmaya devam" dedi.

(DA-Y)



14.08.2017 13:21:38 TSI

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