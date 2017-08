YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emekleri kül olan çiftçiye Milletvekili Ilıcalı destek oldu

(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yakutiye Şıh Köyü'nde çıkan yangın alanında incelemelerde bulundu. Ot balyaları yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ilıcalı "Herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici" dedi.

Yakutiye Şıh Köyü (İbrahim Hakkı Mahalllesi) 'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında köylünün bir yıllık emeği olan ot balyaları kül oldu. Haberi alır almaz olay yerine giden AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da yangınla ilgili bilgi alıp vatandaşa geçmiş olusun dileklerinde bulundu. Yangın sonrası çiftçinin emeğinin telafi edileceğini belirten Ilıcalı "Çok geçmiş olsun. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını da en yakın zamanda telafi edeceğiz. Devletimiz güçlü bir devlet. İlgili birimleriz devreye girdiler, bizlerde konunun takipçisi olacağız" diye belirtti.

Köylünün bir yıllık gelirinin yandığını ifade eden Mahalle Muhtarı ise can kaybının olmaması nedeniyle teselli bulduklarını ancak hayvanlarının yemini temin ettikleri otlak alanlarının yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

14.08.2017 13:29:17 TSI

