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Nazillili bisikletlilerden kamplı bisiklet turu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:31
Nazillili bisikletlilerden kamplı bisiklet turu
Nazillili bisikletlilerden kamplı bisiklet turu

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) üyesi bisiklet sporcuları 3 gün süren kamplı bisiklet turunda 500 kilometre pedal çevirerek hem idman yaptılar hem de doğayla iç içe kamp yaparak Güney Şelalesi ve Uşak Ulubey kanyonunu gezdi.
Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) Yöneticisi Bisiklet Sporcusu ve Bisiklet Antrenörü Özgür Özkan, "Bisiklet ve doğa sporları ile uğraşan genç sporcuların hem antrenman yapmalarını hem de doğayla iç içe yakın çevremizdeki güzellikleri görmelerini sağlamak amacıyla yaklaşık 500 kilometrelik etap hazırladık. Etkinlik kapsamında Güney Şelalesi - Ulubey Kanyonu'nu gördük. Buralarda gece çadır kampı kurarak doğayla iç içe yöremizin güzelliklerini doyasıya yaşadık. Kamplı Bisiklet Turu etkinliğine Bisiklet Sporcuları Tevfik Emre Verim, Oğuz Seçkin, Burak Soydemir, Ahmet Atıcı ve Alper Gürcan'dan oluşan 6 kişilik ekiple katıldık.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Nazilliden başlayan etkinliğin ilk gününde 88 km pedal çevrilerek Güney Şelalesi'ne gelindi. Burada ormanlık alanda kampçılık kurallarına uygun olarak çadır kampı düzenlendi. 2. gün Güney Şelalesinden 55 km pedal çevrilerek Uşak iline bağlı Ulubey Kanyonuna gidilerek bu bölge gezildi ve gece orada kamp yapıldı. 3. Ve son gün ise Ulubey Kanyonundan yola çıkılıp 145 km aralıksız pedal çevrilerek Nazilliye dönüldü. 3 gün süren etkinliğimizde toplamda 500 kilometre pedal çevirerek iyi bir idman da yapmış olduk " dedi.
(AS-MB-Y)

14.08.2017 13:34:21 TSI
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