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Sünnet şöleninde geleneksel Akçadağ Pilavı ikram edildi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:37
Sünnet şöleninde geleneksel Akçadağ Pilavı ikram edildi
Sünnet şöleninde geleneksel Akçadağ Pilavı ikram edildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Akçadağ Belediyesi tarafından organize edilen ve gelen konuklara Akçadağ Pilavı'nın ikram edildiği toplu sünnet şöleni büyük ilgi gördü. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen şölenden bir hafta önceden 31 çocuk Akçadağ Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Saim Berçin tarafından sünnet edildi. Katılımcılara yöresel olarak bilinen aşçı Menderes Teşdoğ'un hazırladığı Akçadağ Pilavı'nın ikram edildiği program, okutulan mevlidi şerif, ilahi grubunun eserleri ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Yunus Can'ın halk konseri ile sona erdi. Akçadağ Pilavı ikramı esnasında vatandaşların bu yöresel lezzetten mahrum kalmamak için bir bileriyle yarıştıkları gözlendi. Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen sünnet şölenine Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Mehmet Ali Turan, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan,Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Belediye Şube Müdürleri ve Personelleri, Akçadağ Devlet Hastanesi Müdürü Özkan Laz,Personel Müdürü Zeynep Ecem Coşkun, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Saim Berçin ve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Eser katıldılar.
(MT-SD-Y)

14.08.2017 13:40:01 TSI
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