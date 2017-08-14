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Kelebekler Vadisi Parkı hafta sonu binlerce misafiri ağırladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kelebekler Vadisi Parkı hafta sonu binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yaz aylarının sıcak günlerinde şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi hiç şüphesiz parklar oluyor. 7 den 70 her yaştan insan yeşil alanlar ve parklara akın ediyor. Konya'nın en büyük park ve sosyal alan projelerini şehre kazandıran Selçuklu Belediyesi, Kelebekler Vadisi parkında hafta sonu binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tropikal Kelebek Bahçesi, Macera Kulesi ve son dönemin gözdesi Selçuklu Çiçek Bahçesi ile konseptini her geçen gün zenginleştiren Kelebekler Vadisi Parkı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Park, gezinti yapan vatandaşlar, çocuk oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra 18 türden 410 bin bitkinin yer aldığı Selçuklu Çiçek Bahçesi'nde fotoğraf çekinmek isteyenlerle adeta dolup taşıyor.



"Tropikal bahçede ziyaretçi yoğunluğu"

Kelebekler Vadisi Parkı'nın simge binası olan Tropikal Kelebek Bahçesi, park içerisinde özel bir önem taşıyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Konyalıların da büyük ilgi gösterdiği Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Turizmde sezon yoğunluğunun yaşandığı bu günlerde kelebeklerin yaşam serüvenine şahit olmak ve bahçede uçuşan rengarenk kelebekleri doğal yaşamlarında keşfetmek isteyen vatandaşların ziyaret adresi Tropikal Kelebek Bahçesi oldu.

Hafta sonu Kelebekler Vadisi Parkı'nda keyifli bir gün geçiren vatandaşlar Selçuklu Belediyesi'ne beğeni ve teşekkürlerini ilettiler. Farklı şehirlerden, hatta yurt dışından parkı ziyaret etme imkanı bulan vatandaşlar, "Kelebeklerin doğal ortamını aratmayan özel uçuş alanında kanat çırpmasına yakından şahit olduk. Rengarenk kelebekleri görmek ve onları fotoğraflamak çok keyifli oldu. Çiçek bahçesi ve oyun alanları ile çok hoş bir park oluşturulmuş. Ailecek güzel bir gün geçirdik ve herkesin burayı görmesini istiyoruz. Selçuklu Belediyesi'ne bu güzel ortam için teşekkür ediyoruz" dedi.

(AH-Y)



14.08.2017 13:52:21 TSI

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