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Meteor yağmurunu izlemek için kamp kurdular

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:59
Meteor yağmurunu izlemek için kamp kurdular
Meteor yağmurunu izlemek için kamp kurdular

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan İçme Mesire Alanında meteor yağmurunu izlemek isteyen kampçılar ve vatandaşlar için çadır kurdu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, şifalı suyu ile bilinen, Mersin'den ve şehir dışından pek çok misafiri ağırlayan İçme mevkiinde, 1992 yılından beri görülen 'Swift-Tuttle' kuyruklu yıldızının arda kalan kalıntılarından oluşan ve en önemli doğa olaylarından biri olan meteor yağmurunu izlemek isteyen kampçılar için çadırlar kurarak, etkinlik gerçekleştirdi. Erdemli Sıraç Mahallesi İçme mevkiinde gerçekleştirilen kampta bir araya gelen vatandaşlar, müzik, dans ve eğlence eşliğinde meteor yağmurunun oluşacağı anı bekledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve Doğaya Kaçalım Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği kampa, katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği servislerle geldi. Çadırı bulunmayan vatandaşlar, Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından kurulan yaklaşık 80 çadıra yerleşerek doğanın ve yeşilliğin tadını çıkardı.
"Kamp ateşi geceye renk kattı"
Alana kurulan çadırlara yerleşen vatandaşlar, meteor yağmurunun izlenmesi için minderlerin hazırlandığı zeminde kamp ateşi yakarak eğlenceli saatler geçirdi. Kamp ateşinin etrafında toplanan doğaseverler, şarkılar söyleyip kamp oyunları oynayarak, doğa ile iç içe bir gece geçirdi. Kampçılar meteor yağmurunu heyecanla izledi.
"İçme'nin kamp turizmine açılması beni çok mutlu etti"
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İçme Mesire Alanını kamp turizmine uygun hale getirmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten doğa tutkunu Burçin Köksal, "Mersin'de kamp turizmi yeni gelişen bir olgu ve güzel etkinlikler yapılmaya başlandı. Hepimiz şehirde yoğun bir hayat yaşıyoruz ve bu yoğunluk insanları yavaş yavaş doğaya yöneltmeye başladı. Geliyoruz ve doğada huzur buluyoruz. Bütün kötü enerjimizi atıyoruz. Ayrıca Mersin şehir olarak kamp turizmine oldukça elverişli. Bir yanımız deniz, bir yanımız yeşillik. İçme, meteor yağmurunu izlemek için güzel bir seçim. Gerçekten çok doğru bir hizmet olmuş" dedi.
"İnsanlar bu tarz kamp etkinlikleri sayesinde doğa ile tanışıyor"
Yapılan kamp etkinliklerinin insanların Mersin'in doğasını yakından tanıması açısından oldukça güzel bir fırsat olduğuna değinen Yakup Çokak, "İnsanlar bu tarz kamp
etkinlikleri sayesinde doğa ile tanışıyor. Mersin'in her yeri kamp için çok uygun. Mersin, kamp turizmi açısından pek çok olanaklara sahip. Böyle etkinlikler insanların daha çok huzur bulmasını ve doğa ile iç içe olmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyemiz de insanların doğa ile iç içe olması için çok güzel etkinlikler yapıyor. İnsanlar kaynaşıyor. Mersin turizmine de katkı sağlıyor. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'ne ve Burhanettin Kocamaz başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.
(HSK-Y)

14.08.2017 14:01:20 TSI
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