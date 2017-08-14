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Niğde Belediyespor yeni sezona hazır



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Spor Kulübü Başkanı Bayram Özmen, başarılı bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyledi.

Yeni sezona takım olarak hazır olduklarını ve futbolcular bugünden itibaren hazırlıklarına başladığını söyleyen Özmen, yeni sezonda şampiyonluk için bütün güçlerini sarf edeceklerini ifade etti.

Özmen hedeflerinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Taraftarımızın ve bu şehirde yaşayan futbol severlerimizin bizden şampiyonluk beklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Şampiyonluk bir sezon içerisinde bir süreçten geçilerek olan bir şeydir. Bazen şampiyon olmak için bir ekip kurulur ama takım uyuşmazlığı olur ise yapılan pahalı transferlerin bir anlamı olmaz. Bazen de daha ucuz maliyetler ile takımlar kurulabilir ama takım olunabilmişse bu daha avantajlıdır diye gözükebilir. Niğde Belediyespor'un hedefi ligi en iyi yerde bitirmek. Elbette ki amacımız hedefimiz daima şampiyonluk. Biz takımımıza bir üst lige çıkarsak hem takımımız açısından hem şehrimizin tanıtımı açısından çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkes grubu zor bir grup olarak görse de söylese de ben öyle görmüyorum. Kimin ne kadar şampiyonluk şansı var ise Niğde Belediyespor'un da o kadar şansı var diye düşünüyorum. İyi bir sezon olacak diye düşünüyorum iyi takımlar var taraftarı çok olan takımlar var" dedi. Başarılı bir hazırlık kampı geçirdiklerini dile getiren Özmen: "Takımımız Nevşehir ve Kızılcahamam kampını geçtiğimiz hafta tamamladı, üç günlük iznin ardından bugün itibariyle ilk yarı hazırlıklarına 5 Şubat stadyumunda başlayacaklar. Bildiğiniz üzere Kızılcahamam kampında bir hoca değişikliğimiz oldu. Sezon başı anlaşmış olduğumuz Ahmet Kazım Ertan hocamızla karşılıklı görüşerek ayrıldık. Hemen akabinde geçtiğimiz yıl genelde Ankara bölgesinde çalışmış başarılı sezonlar geçirmiş olan Ahmet Yavuz hocam ile anlaştık. Kendisi takım ile birlikte bir hazırlık maçı ve iki günlük bir idman yapma imkanı oldu. Liglerin başlamasına yaklaşık 14 günlük bir zaman var. Maçları bildiğiniz üzere Federasyon 27 Ağustos 2017 olarak açıklamıştı ama yeni bir alınan karar ile 26 Ağustos 2017 saat 16:00 olarak değiştirildi. Geçen yıl kadromuzda bulunan Gökhan Özer ile ayrıldık. Bu süreçte takımımıza yeni transfer olarak Etimesgut Belediyespordan Emre Özkan ve Osmanlıspor Kulübünün oyuncusu olan geçen yıl Bugsaşspor'da forma giyen Eren Tokat ile bir anlaşmamız oldu. Yine geçtiğimiz yıl Hatayspor kadrosunda olan Tolga Çadır ile bir anlaşma yaparak transferlerimizi tamamladık. Takımımız 14 günlük çalışmasını ilimizde sürdürecek. Hocamızın takımı daha iyi tanıyabilmesi için belki Nevşehir'de kamp yapan takımlar ile günü birlik bir turnuva niteliğinde hazırlık maçı yapma imkanımız olabilir. Önümüzdeki hafta sonu burada bir sezon açılışı yapmayı planlıyoruz. Yine teknik heyetimiz ile birlikte bir takım bulunabilirse de hazırlık maçı ile sezonu açmak istiyoruz. Transfer süresi 10 Eylül 2017 tarihine kadar devam ediyor. Bu süre zarfı içerisinde de teknik heyetin vermiş olduğu rapora göre eksik olan bir bölge var ise buraya transfer yapılabiliriz."

(YE-SK)



14.08.2017 14:06:41 TSI

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