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ASKİ'den tarım ve hayvancılığa can suyu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, proje ve yatırımlarına devam ediyor.

Tufanbeyli bölgesinde hayata geçirilen Çiftlik Göleti kapalı sistem damlama ve sulama projesi bölgeye can suyu oldu. Doğanbeyli mevkiinde uygulanan proje bölge halkında büyük sevinç oluştururken, yapılan proje ile hem hayvancılık hem de tarımsal gelişme ciddi oranda artış gösterecek. Çelik ve Pvc borulardan oluşan 34 kilometrelik proje hayata geçtiğinde Tufanbeyli'nin Doğanbeyli başta olmak üzere Pekmezli, Ortaköy ve Çatalçam gibi birçok bölgesi hayvansal ve tarımsal alanda sulama sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak.

Yaklaşık 10 gündür çalışan ASKİ ekipleri projeyi yılsonuna kadar tamamlamayı planlarken, projenin bitmesiyle birlikte 40 bin dekar tarım arazisi de suya kavuşmuş olacak. Tarımsal alanların daha verimli hale gelmesi için proje üreten ASKİ, hayvansal sulamada da bölge halkının sorununa el atarak çözüme kavuşturdu.

ASKİ projeleri ve yapılan hizmetleriyle ilgili bölge halkının sevincini paylaşan Doğanbeyli Muhtarı Yusuf Şahin, "Burada bir hasta vardı. Bu hastayı ayağa kaldırmak gerekiyordu. Bunun için de evvela bir doktora ihtiyaç vardı. Bu doktorun adı da Hüseyin Sözlü idi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü başta olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun, bu proje ile bölgemiz hem tarımsal hem de hayvansal alanda gelişecek ve verim artacak" dedi.

Çalışmalarla ilgili denetlemelerini sürdüren ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da, "Biz Adana'ya en iyi ve en gerekli olan hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca bugünün Adana'sı değil geleceğin Adana'sını ve gelecek nesilleri düşünerek projelerimizi planlayarak hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

(ELF-Y)



14.08.2017 14:29:20 TSI

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