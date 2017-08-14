Uyuşturucu almak için hem babasını soydu hem de kurşunladı
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, uyuşturucu almak için hem babasının alyansını ve saatini çaldı hem de kurşunladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 17 yaşındaki N.C.Y., bir süredir uyuşturucu alabilmek için babası V.Y. ile sürekli kavga ederek para aldığı öğrenildi. Önceki gün de babasının altın alyansını ve kol saatini çalan N.C.Y., babasına ait arabanın anahtarını alarak evden çıktı. Oğlunu engellemek için peşine düşen Baba V.Y., oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan korunmak için eve giren baba yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DA-AA-Y)
14.08.2017 14:31:03 TSI
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