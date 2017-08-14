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Didim 22. Barış Festivali programı netleşti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Bu yıl 22. düzenlenecek olan Didim Barış Festivalinin programı netleşti. 1 Eylül Cuma günü yapılacak festivale tüm Didim halkı davet edildi.

Didim Barış Şenliklerinin bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının ikincisi yapıldı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın başkanlık ettiği toplantılara festivale katkı sunan Odalar, STK'lar ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Başkan Atabay, festivalin Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle bu yıl bir gün yapılacağını belirterek; "1 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğimiz Barış Festivalinde saat 19:00'da Yalı Caddesinde barış yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Barış heykelinin açılışını yapacağız. Yürüyüş sonunda Halk oyunları ekipleri gösteriler sunacak. Geleneksel olarak tekneden denize çiçek bırakılacak. Ardından da akşam saat 21:00'de Kent Meydanında Volkan Konak konserimiz olacak. Etkinliklerimize ve konserimize tüm Didim halkı davetlidir" dedi.

(MB-Y)



14.08.2017 15:21:21 TSI

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