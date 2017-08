YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niksar'da engelli bakım merkezi açıldı

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Nedim Karataş Bakım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Hamidiye Mahallesi Kobi Caddesi'nde Sadullah Karataş ve Şahin Yeteroğlu ortaklığında kurulan Özel Niksar Nedim Karataş Bakım Merkezinin açılışına AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Özel Niksar Nedim Karataş Bakım Merkezi Müdürü Sadullah Karataş,"Son yıllarda engellilerimizi dört duvar arasından çıkartıp sosyal hayata sokan, birçok iyileştirmeler yapıp, birçok imkanlar sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın recep Erdoğan ve bu hükümettir. Açılışı yapacağımız bu kurum bedensel engellilerin kalacağı 58 yatak kapasiteli bir kurumdur. Sadece Tokat ve ilçelerinden değil, Türkiye'nin her tarafından misafir kabul etmekteyiz. Şu an itibariyle 9 kişilik misafirimiz vardır, tecrübeli, güler yüzlü 14 kişilik personelimizle onlara en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kurumumuzu açarken misafirlerimize en güzel hizmeti vermeyi amaçladık, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Binamız bin metre kare olup, İSO 9111 standartlarında uygun engelliler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, rahat ve ferah yatak odalarıyla, spor alanlarıyla gezinti alanlarıyla yeşil alanlarıyla ve hobi bahçeleriyle Tokat'ta örnek bir kurumdur. Bu kurum artık sadece bizim değil tüm Niksarlıların kurumudur. Bu kuruma sahip çıkmanızı ve ziyaret etmenizi bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, Niksar'ın gelişerek büyüdüğünü belirterek,"Burada biz kamu yatırımlarının çoğalmasını arzu ediyoruz. Hem şehrimizin gelişmesi hem de istihdama yönelik yatırımlar olsun istiyoruz. Bu kuruma Sadullah beyin babasının isminin verilmesi de bir babaya vefanın en güzel örneğidir diye düşünüyorum. İnşallah bu işletmelerimiz daim olur ve Niksarlı kardeşlerimiz için istihdam kaynağı olur. Bu kurum şu anda 58 kişi kapasitelidir ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olması halinde de inşaatımızı bir kat daha artırarak buna yönelik de geliştirebiliriz. Buraya emeğini sermeyesini harcayan hemşerilerimize teşekkür ediyor kurumumuzun hayırlı olması dileklerinde bulunuyorum" diye konuştu.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ise konuşmasında Niksar'da güzel çalışmalar olduğunu belirterek,"Niksar'da en çok fark ettiğim ve dikkat ettiğim konu özellikle özel sektör olsun gönüllü teşebbüsler olsun engellilerimizle ilgili çok güzel çalışmalar var. Son olarak yine bir uygulama okulu ilçemizde açılmak üzere şu anda. Yine özel teşebbüs olarak özel Nedim Karataş Bakım Merkezinin açılması hem bu sektörde kaliteyi artırması açısından hem de devletimizin bize sağladığı imkanların kullanılması açısından çok önemli. Engellilerimizin en iyi şekilde bakılması en iyi şekilde yaşatılması ve her türlü imkanın onlara sunulması açısından elimizden geleni yapmalıyız yapmak zorundayız. Bu bakımdan ilçemiz için önemli bir yatırımı buraya kazandıran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol ve beraberindekiler bakım merkezinin içerisini gezerek yetkililerden bilgiler alarak, kurumda kalan yaşlılarla sohbet ettiler. Açılış yapılan ikramların ardından sona erdi.

