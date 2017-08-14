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Hakkari'de iki okulun bahçesine çocuk parkı kuruldu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentte çocuklara sosyal alanların kazandırılmasına yönelik "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında okul bahçelerine oyun parkı kurulmaya başlandı.

Okul bahçelerine kurulumu planlanan çocuk oyun gruplarının ilkleri Vali Orhan Işın İlköğretim Okulu ve Hacı Salih Şen İlköğretim Okulu bahçelerine kuruldu. Oyun gruplarının kurulduğu okulları gezen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, oyun oynan çocuklarla bir araya geldi.

Burada bir süre çocuklarla ilgilenip sohbet eden Belediye Başkan Vekili Epcim'e çocuklar oyun grubu için teşekkür etti.

(FT-MSA-Y)



14.08.2017 15:46:29 TSI

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