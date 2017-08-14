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Vali Kaldırım;"Bölgenin Alabalık üretiminde 32 bin ton kapasiteye ulaşmasını istiyoruz"



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ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım,"2016 yılı içerisinde 17 bin 500 ton Alabalık üretimi yapan bir bölgenin kurulu olan 32 bin ton kapasiteye ulaşarak hem ülke hem de il ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Keban ilçesini ziyaret ederek bölgede bulunan su ürünleri yetiştiricileri ve birlik başkanı ile sektörün sorunlarını istişare eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, sektör temsilcileriyle Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Heyet, bölgenin sorunları ile ilgili Vali Çetin Oktay Kaldırım'a dosya verdi.

En önemli sorunun altyapı ve su rejimi olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Vermiş olduğunuz bilgiler ve talep edilen çalışmaları yerinde incelemek üzere en kısa sürede Keban'a bir ziyaret gerçekleştirerek ilgili kurum ve kuruluş müdürleriyle orada bir değerlendirme yapmanın çok daha yararlı olacağını görüyorum. Talep edilen konulara baktığımızda yol yapımı, elektrik, telefon gibi temel ihtiyaçlar ile su rejiminin müşterek değerlendirilmesi konuları olduğu görülüyor. 2016 yılı içerisinde 17 bin 500 ton Alabalık üretimi yapan bir bölgenin kurulu olan 32 bin ton kapasiteye ulaşarak hem ülke hem de il ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Bu noktada yapılması gereken tüm çalışmaları ilgili kurumlarla değerlendirerek bütçe imkanları doğrultusunda gereken ne ise yapılacaktır"diye ifade etti.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise , "Valimiz iş dünyasının içinden gelen biri olarak tabiri caizse anında görüntü vererek laf değil icraat adamı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cuma günü yaptığımız gezi ve inceleme neticesinde bize iletilen sorunları valimize telefonla takdim ederek randevu talep ettik. Valimiz haftanın ilk iş günü içerisinde bizleri kabul ederek sektörün tüm sorunlarını dinlemiş ve çözüm odaklı olduğunu göstererek sektörün sorunlarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluş yöneticileriyle Keban'da bir araya gelinmesinin yararlı olacağını ifade etmiştir"şeklinde dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 18 bin ton Alabalık yetiştirildiğini, bunun 10 bin tonunun işlenerek ihraç edildiğini aktaran Başkan Alan,"Sektörün kurulu kapasitesinin tam olarak kullanılması halinde yıllık 32 bin ton üretim söz konusu olacak ve ihracat rakamı 80 milyon dolar seviyesinde gerçekleşecektir. Yine üreticilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle Karadeniz bölgesinden üreticilerin Soman balığı üretimi noktasında Keban bölgemizdeki üreticilerle çözüm ortağı olmayı istedikleri ve bu noktada çok önemli bağlantılar, işbirliklerinin kurulduğunu görüyoruz. Valimizin sektörün temel ihtiyaçlarını içeren sorunlarının çözümü sonrasında sektör üretim kapasitesi, istihdamı ve ihracatı ile yeni bir döneme girecektir. Oda olarak gerek sektörel anlamda gerekse üyelerimizin bireysel sorunlarının çözümünde gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz"diye konuştu.

Keban Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Doğan'da sorunların yerinde tespiti ve çözümü için önemli bir adım atıldığını kaydetti.

(HİV-Y)



14.08.2017 15:48:22 TSI

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