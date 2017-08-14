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BASKİ'ye anlamlı teşekkür



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ tarafından Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde tamamlanıp, 17 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınan Ayvalık Derin Deniz Deşarj hattı için, deşarj hattının yapıldığı bölgede bulunan Engürü Tatil Sitesi adına Site Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, site sakinlerinden Nezafet Salman ve Abdullah Köker, BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram'a yönelik teşekkür ziyaretinde bulundular.

Site başkan ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, yeni deşarj hattının işletmeye alınmasına bağlı olarak, 2017 de İl Sağlık Müdürlüğünün periyodik yaptırmış olduğu deniz suyu analizlerinin son yıllarda görülmemiş biçimde denizin temiz olduğunu, bu durumdan başta Engürü Tatil Sitesi olmak üzere, bölgede evi olanlar, plaj ve denizden faydalanmak için gelen misafirlerinin çok memnun olduklarını vurgulayarak, Genel Müdür Mustafa Bayram başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Dereyurt' a teşekkür edip, birer plaket verdiler.

Ziyarette konuşan Engürü Sitesi yöneticileri konuşmalarında, Genel Müdür şahsında projede gece-gündüz demeden sahada bulunarak, işlerini yakından takip eden, planlandığı gibi yaz dönemi öncesi, zamanında bitirilmesini sağlayan, Planlama Yatırım Dairesi Başkanı Enver Pasin, İçme suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı İzzet Günal, mühendis Yalçın Kılıç ile diğer teknisyen ve ustalara da teşekkürlerini ifade ettiler.

Ziyarette konuşan Engürü Sitesi Başkanı Gürsel Uslu, 7 Eylül 2016 tarihinde yapımına başlanılan Ayvalık Derin Deniz Deşarjı, 8 ayda tamamlanarak 17 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alındığını hatırlattı.

5 milyon 500 bin lira maliyeti olan işin kapsamında; 630 mm çapında polietilen borularla 955 metre denizin içerisinde boru döşenerek, eksi 30 metre derinliğe, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak atık su deşarjının sağlandığını kaydeden Başkan Uslu, "Bu sayede İlimizin ve ilçemizin marka değeri olan Mavi Bayraklı plajlarının korunabilmesi ve sayılarının artırılması turizm gelirleri için önemlidir. Deniz deşarjı sisteminin işletmeye alınmasından sonra, Uluslararası Çevre Ödülü olan Mavi Bayrak, derin deşarj sisteminin yapıldığı yere yakın Engürü Tatil Sitesi plajı ile birlikte Ayvalık'ta dokuz ayrı plaja verildi. 2018 yılın gerek Engürü sitesi gerek Ayvalık genelinde Mavi Bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor" dedi.

Ziyarette BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram tarafından, Site Başkanı Gürsel Uslu ve birlikte ziyarete katılanlara; Ayvalık başta olmak üzere, körfez bölgesine önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan altyapı projeleri hakkında da bilgi verildi.

Ziyaret sonrasında muhabirimize açıklamalarda bulunan Engürü Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, "Ayvalık-Sahilkent Mahallesi'nde bulunan arıtma sorunu için halen atmamız gereken adımlar var. Yanlış yer seçimi tüm uzmanlarca da kabul edilen bu tesisin daha güçlü kapasiteye ve teknolojiye sahip Badavut'daki Atık Su Arıtma Tesisine entegrasyonu şimdiden hem yeni bir kaynak israfını, hem de önceden öngörülemeyen eksik planlama anlayışının bir yanlışını daha düzeltme fırsatına olanak sağlayacaktır."dedi.

Her türlü iyi niyetli ve başarıya dönük çalışmaları Ayvalık sakinlerince yakından izlenmekte olan AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Hakan Kayaalp'in ve BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram'ın bu konuda da yöre halkına müjdeli katkılar sağlayacaklarına inandıklarını vurgulayan Başkan Uslu, "Bu arada gerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Hakan Kayaalp'e gerekse İlçemiz deniz sularının ve çevresel temizliğinin renavasyonunda siyasal bir ayrım gözetmeden ortak çabalarını birlikte sürdüren BASKİ Genel Müdürü Mustafa BAYRAM ve ekibine Sahilkent Mahallesi sakinleri ve Engürü Sitesi Yönetim Kurulu adına sonsuz şükranlarımı sunarak, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SS)



14.08.2017 15:58:58 TSI

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