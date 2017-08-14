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Van'da 5 bine yakın kayıtsız esnaf var

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:02
Van'da 5 bine yakın kayıtsız esnaf var
Van'da 5 bine yakın kayıtsız esnaf var

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Aydemir, Van'da 5 bine yakın kayıtsız esnaf bulunduğunu söyledi.
Başkan Muhittin Aydemir, beraberindeki Van Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ile Van Defterdarı Murtaza Kamar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Muhittin Aydemir, Van'da çok sayıda kayıtsız esnafın bulunduğu belirterek, "4 bin 800 kişiye yakın vergi mükellefi olup herhangi bir meslek odasına kayıt yapmayan esnafımız bulunmaktadır. Gerek vergi dairesi, gerekse belediyeler tarafından vergi ve ruhsat denetimleri düzenli olarak yapılarak, kayıt dışılık önlenmelidir. Böylelikle hem tüketici güvenliği, hem toplum sağlığı açısından, hem de yükümlülüklerini yerine getiren esnafımız ile oluşan haksız rekabet açısından kayıtsız esnafın kayıt altına alınması önem taşımaktadır. Vergi dairesi ve belediye tarafından yapılması gereken iş yeri denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılması ve kayıtsız esnafın kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Meslek odalarında basit usul vergi mükellefi olarak kayıtlı olan esnaf ve sanatkarların, vergi dairelerince ve mal müdürlüklerince vergi terkin yapılmadan önce fatura ve fiş alıp almadıklarıyla ilgili odaya sorulduktan sonra yapılmalı, ilgili odanın bilgisi dışında yapılan terkinlerde odaya kayıtlı üyenin vergi terkini 6 ay sonra Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sisteminde (ESBİS) görülmekte olup, bundan dolayı hiçbir şekilde aidat alınmamaktadır. Bu da oda gelirleri açısından haksızlık oluşturmaktadır" dedi.
(MSA-Y)

14.08.2017 16:04:25 TSI
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