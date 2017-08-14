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Erzincan'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:08
Erzincan'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklu

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Erzincan'da yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) ekipleri Erzincan'da ki bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AA-AA-Y)

14.08.2017 16:11:00 TSI
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