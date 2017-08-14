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Öğrencilere güler yüzlü karşılama



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2017 LYS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt yaptırmak üzere Eskişehir'e gelen çiçeği burnunda üniversitelileri, açtığı bilgilendirme standları ile karşılamaya başladı.

14-18 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi önüne kurulan öğrenci bilgilendirme standı ile öğrencileri güler yüzlü bir biçimde karşılayan gençlik merkezi çalışanları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kayıt işlemleri için gelen öğrencileri ve ailelerini her konuda bilgilendiriyor. Standa gelen öğrenciler sıcak bir şekilde karşılandıktan sonra Eskişehir ve kazandıkları üniversite hakkında bilgi alabiliyor.

Öte yandan şehir merkezinde yer alan 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde, öğrencilere ve ailelerine ev yapımı kurabiye ve limonata ikram ediliyor. Kayıt işlemleri ve barınma gibi konular ile yoğun bir koşuşturma yaşayan öğrenci ve aileleri de Gençlik Merkezleri tarafından gösterilen sıcak ilgiden memnuniyetini dile getiriyor. Özel olarak hazırlanan "Eskişehir Kullanma Kılavuzu" kitapçığı da verilen gençler, şehirde ulaşımın nasıl sağlandığı, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği, kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi birçok konuda da aydınlatılıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üniversite hayatına şehrimizde başlayacak tüm gençleri, gençlik merkezlerine davet ediyor.

(İHA-Y)



14.08.2017 16:13:30 TSI

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