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Turgutlu'da 4 sokakta yenileme çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda parke taşı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında hummalı çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış mahallelerin sokaklarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yol kaldırma ve dolgu çalışmaları yapılan Şehitler Mahallesi Çamlıyol, Korkusuz Sokak, Liman Sokak ve Nil Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. 4 sokakta yaklaşık 2 bin 700 metrekare parke döşeneceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin "Bilindiği üzere Turgutlu'muzda alt yapısı tamamlanan sokaklarımızın parke taşlarını yenileme çalışmalarına başlamıştık. Yaklaşık 101 sokağımızda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de şuanda Şehitler Mahallemizde bulunan 4 sokakta yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıyol, Korkusuz Sokak, Liman Sokak ve Nil Sokağı çok kısa bir süre sonra yenilenen görüntüsüyle araç ve yaya trafiğine açacağız. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

(AY-Y)



14.08.2017 16:26:34 TSI

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