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Turgutlu MYO'da yenileme çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu'nun dış cephe boyasını yenileyerek yeni bir görünüm kazandırdı.

Eğitime verdiği desteği ayrım gözetmeksizin yıl boyu sürdürdüğü okul boyama, tadilat ve farklı çalışmalarla kanıtlayan Turgutlu Belediyesi, yaz tatilini fırsata çevirdiği çalışmaları kapsamında bu kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu'na hizmet verdi. Gerek ilçe içerisinde gerekse ilçe dışından öğrencilerin üniversite eğitimi aldığı meslek yüksek okulunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince başlatılan dış cephe boyama çalışmaları tamamlandı. Mevcut renginden farklı renge boyanarak farklı bir görünüme kavuşan okul binasındaki yenilik çevre sakinleri ve okul yönetimince büyük beğeni topladı. Turgutlu Belediyesi'nin imkanlarıyla eğitimin her kademesine hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksek Okulu'ndaki yenileme çalışmalarının hayırlı olmasını dileyerek, "Meslek yüksek okulumuz Turgutlumuz'un önemli değerlerinden biridir. Bizler de eğitime verdiğimiz destek kapsamında okulumuzun ihtiyacı olan çalışmayı gerçekleştirdik. Oldukça güzel bir çalışmanın ortaya çıktığı okulda eğitim alan ve bu yıl Turgutlumuza gelerek eğitimine okulumuzda başlayacak olan gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(AY-Y)



14.08.2017 16:31:21 TSI

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