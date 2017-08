YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın AK Parti'nin 16 kuruluş yılı kutlama mesajı

Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeni ile kutlama mesajı yayınladı.

Karabıyık, mesajında, 14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugün, Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Partinin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak' sözleriyle AK Parti'nin kurulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan AK Parti'nin kısa zamanda ülkenin kaderini değiştirdiğini belirten Karabıyık, "Bugün ülkemize parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem değerleriyle dolu bir siyasi parti kazandırılmıştır. Ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yola çıkan Ak kadroların, maruz kaldığı her türlü engellemelere rağmen, ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. Partimiz, sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım, turizm alanında yaptığı köklü reformlarla yeni bir Türkiye ortaya çıkmıştır. İktidara geldiği 3 Kasım 2002 yılından bu yana partimiz istikrarlı yönetimiyle ülkemizi her alanda başarıya taşımıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesinden yola çıkarak milletini her zaman kucaklamıştır. Ülkenin her kesimine hitap eden partimiz, demokrasi anlayışını güçlendirmiş ve bu alanda büyük gelişmelere imza atmıştır. Devrim niteliğinde atılan adımlar Türk siyasi tarihinin önemli bir dönüm noktasını oluşturmuş, ülkemizde ve bölgemizde güven ve istikrarın sembolü olmuştur. Partimizin kuruluşuyla sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olan bir hareketin doğmuş olduğunu görüyoruz. AK Parti'yi kurarak tarihe düşülen notlarda bu partinin bir üyesi bir neferi olarak bizim de katkımız olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 16. kuruluş yıl dönümünün, Teşkilatlarımıza ve bize desteğini artırarak devam ettiren Aziz Milletimize ve tüm Bilecikli hemşerilerimize hayırlar getirmesini dilerim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve şuanda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunarım. Güçlü ve mutlu yarınlar için, güzel bir Bilecik için çalışmaya ve emek harcamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Partimizin kuruluşunun 16. yıldönümünü kutluyor, başarılarla dolu nice AK yıllara ulaşmamız dileğiyle sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

14.08.2017

