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AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:49
AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü
AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü
- İl Başkanı Rıza Sümer:
-"Millete hizmet yolunda mazlumların sesi, zalimlerin korkusu olmaya devam eden AK Partimiz, milletinden aldığı güç ve destek ile yoluna devam ediyor"
-"Antalya olarak üç gün gibi kısa bir sürede böylesine büyük bir programı gerçekleştirmiş olmamızdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan teşkilatlarımız olarak takdir aldık"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Türkiye'nin kaderi ile AK Partinin kaderinin bir olduğunu söyledi.
AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. AK Parti'nin 16. yaşına girmiş olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sümer, "Millete hizmet yolunda mazlumların sesi, zalimlerin korkusu olmaya devam eden AK Partimiz, milletinden aldığı güç ve destek ile yoluna devam ediyor. Milletimiz üzerinde oynanan her türlü kirli oyunu bugüne kadar milletimizin güven ve desteği ile bozan AK Parti artık milletimizin genlerini taşıyan, kökleri tarihimizin derinliklerine uzanan bir parti olduğunu herkese göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la milletin arasındaki oluşan derin bağla Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi artık bir olmuştur. Milletimiz liderine ve AK Partimize sahip çıkarak artık geleceğine sahip çıkıyor istikrarlı yükselişine devam ediyor" dedi.
AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ifade eden Rıza Sümer, "AK Partimiz Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir istikrar ile önemli işler başarmış, başarmaya da devam eden kaderi milletin kaderi ile birleşmiş tek partidir. Bugün Türkiye yönetiminde istikrarın ne kadar önemli olduğunu AK Parti ile görmüş ve kuruluşumuzdan bugüne milletimizin tercihi istikrardan yana olmuştur. İstikrar sayesinde bugün dev yatırım ve adımlarla Türkiye Dünya'da yeniden sözü geçen bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye birçok ilki AK Partimiz ile yaşamış yaşamaya da devam ediyor. Ülkemizin yıllardır çözüm beklediği yönetim sistemi Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemini ile çözüm bulacak. 2019 yılında gerçekleşecek ilk başkanlık seçimi ile Türkiye güçlenerek yoluna devam edecektir."
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı hakkında konuşan Sümer,
"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hafta sonu Antalya yine tarihi bir gün yaşadı. AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Meclisimizde teşkilat mensuplarımız ve hemşerilerimizle büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Dünya'nın 3'üncü Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük solonu olan EXPO 2016 Kongre salonunu teşkilatlarımız ilk günkü heyecan ve ruh ile doldurdu. Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştuğumuz bu toplantımızda AK Partimizin kuruluşundaki heyecan ve isteği inanıyorum ki tüm Türkiye görmüştür. Antalya olarak üç gün gibi kısa bir sürede böylesine büyük bir programı gerçekleştirmiş olmamızdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan teşkilatlarımız olarak takdir aldık. Antalya teşkilatlarımız inşallah bu ruhu koruyarak 2019 hedeflerine emin adımlarla güçlü bir şekilde girecektir" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 16:51:44 TSI
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