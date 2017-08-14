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Sıcak hava sara krizi geçirtti



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yüksek derecede seyrettiği Kırşehir'de bir işçi sara krizi geçirerek tedavi altına alındı.

Belediye kavşağında yol yapım çalışmasında görevli Afgan uyruklu Muhammed Beşeri (19) sıcak havaların da etkisi ile sara krizine girdi.

İlk müdahalesi çalışma arkadaşları tarafından yapılan genç daha sonra acil ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

(EÖ-SK)



14.08.2017 16:53:28 TSI

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