ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sıcak hava sara krizi geçirtti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:50
Sıcak hava sara krizi geçirtti
Sıcak hava sara krizi geçirtti

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yüksek derecede seyrettiği Kırşehir'de bir işçi sara krizi geçirerek tedavi altına alındı.
Belediye kavşağında yol yapım çalışmasında görevli Afgan uyruklu Muhammed Beşeri (19) sıcak havaların da etkisi ile sara krizine girdi.
İlk müdahalesi çalışma arkadaşları tarafından yapılan genç daha sonra acil ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
(EÖ-SK)

14.08.2017 16:53:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli: &quot;AK Parti'nin yolunu millet çizdi&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI MUSTAFA KENDİRLİ: "AK PARTİ'NİN YOLUNU MİLLET ÇİZDİ"
Şeker Fabrikasında güvenlik görevlisine saldırı
YEREL

ŞEKER FABRİKASINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRI
MHP İl Kongresi tamamlandı
YEREL

MHP İL KONGRESİ TAMAMLANDI