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Halit Akçatepe'nin kızı sergi açtı



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MUĞLA (İHA) - Geçtiğimiz aylarda vefat eden Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, Bodrum'da resim sergisi açtı.

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane oyuncusu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, babasına ithaf ettiği ''Kadın Olmadan'' isimli resim sergisini Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. 21 adet eserin yer aldığı serginin açılışına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, sanatçı Nükhet Duru ile birçok sanatsever katıldı.

Açılış öncesi verilen kokteylin ardından bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, "Öncelikle Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon, selamlarını sevgilerini iletmemi istedi. Kendisi şehir dışında olduğu için aramıza katılamadı. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi Bodrum, turizm ve eğlence merkezi olarak anılsa da aynı zamanda sanatı, kültürü ve sporuyla çok yoğun yaşayan bir yerimizdir. Yarımadanın her tarafında kendi çapında etkinlikler gerçekleşiyor ki şu anda balesiyle cazıyla birbirinden güzel etkinlikler yapılıyor. Bu bağlamda bugün biz de çok değerli sanatçımız Ebru Hanım ile bu güzel sergiyi açacağız. Biz, Bodrum Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere elimizden geldiği kadar büyük destek veriyoruz. İmkânlarımız iyileştikçe kat kat güzellerini yapacağız. Burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah nice sergilerini açarız, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Ebru Akçatepe ise sergisi ile ilgili olarak, "Daha önce babam ile aynı sahneyi paylaştık. Bu sergiyi de birlikte açmayı planlamıştık ama olmadı. Sergimi babama ithaf ediyorum. Uzun yıllar tiyatro ve sanat hayatıyla iç içe yaşadığım için kadının yaşam üzerindeki etkisini sanatta da gördüm. Sanat hayattır, aşktır, en değerli dosttur. Bizi sarar sarmalar, eğitir, neşelendirir, mutlu eder; ama bir gerçek var ki kadın olmadan sanat 'sanat' olmaz! Kadın olmadan, aşk olmaz, anne olmaz, estetik, zarafet, zevk, felsefe olamazdı... Biz olmazdık Velhasıl kadın, bize bahşedilen büyük bir nimettir. Bu sergimde de her meslekten kadını yansıtmaya çalıştım" dedi.

Viyana Ekonomi Üniversitesi Reklamcılık ve Pazarlama bölümünü bitirdikten sonra Viyana Film Akademisi'nden mezun olan Ebru Akçatepe; İstanbul, Bodrum ve Viyana atölyelerinde resim çalışmaları yaptı.

Sergi, 20 Ağustos 2017 Pazar gününe kadar Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir.

(OD-İK)



14.08.2017 17:17:21 TSI

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