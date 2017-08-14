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Briççiler Yalova'da buluşuyor



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Yalova Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan "14'üncü Ulusal Yürüyen Köşk Briç Turnuvası" 17 Eylülde yapılacak.

Yalova Briç il temsilcisi Şakir Seçer ve Yalova Briç Spor Kulübü Başkanı Dr. Gökhan İnce, Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyaret etti. 17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan "14'üncü Ulusal Yürüyen Köşk Briç Turnuvası" Tigem 1. Kapı'da yapılacak. Yaklaşık 250 kişinin katılacağı turnuvaya belediye olarak destek verdiklerini belirten Salman, "14 yıldan bugüne yapmış olduğunuz turnuvalarla ilimizin tanıtımını yaparak birçok başarıya imza attınız. Yapılacak olan briç turnuvasının ilimizin simgesi olan ve benim için ayrı bir önem taşıyan 'Ulusal Yürüyen Köşk Turnuvası' olması daha farklı bir anlam katmakta. Yapacağınız briç turnuvasıyla hem ilimizi hem de 'Yürüyen Köşk'ü' tanıtacağınız için sizlere ayrıca teşekkür ederim" dedi.

(EB-MŞ)



14.08.2017 17:26:12 TSI

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