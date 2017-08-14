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Türkiye'de 2 bin tescilenme potansiyeli olan ürün var

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan:

- "Türkiye'nin yüzeysel taramasını yaptığımızda 2 bin civarında tescillenme potansiyeli olan ürün ortaya çıktı"



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Türkiye'nin yüzeysel taramasını yapıldığında 2 bin civarında tescillenme potansiyeli olan ürünün ortaya çıktığını belirterek,"Belki daha fazla çıkacak. Ama bizim şuan tescilli olan ürün sayımız 209" dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Teknopark'ta, 'Sanayi Sitesinin Taşınması ve Coğrafi İşaretler' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Tokat Valisi Ömer Toraman, Üretim Reform Paketi kapsamında bazı sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması uygulaması çerçevesinde il dışına taşınacak 10 sanayi arasında Tokat'ın da olduğunu hatırlatarak,"Ümit ediyoruz bunu gerçekleştirdiğimizde Tokat'ımızın hem sanayi ve ticaretine hem de prestijine katkıları olacak" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ise Tokat'a gelişin birinci amacının sanayi sitesinin yol haritasının takvimini çıkarıp o takvime göre nasıl yürüyeceklerini belirlemek, ikinci amacının ise Patent Kanununda yapılan düzenlemeyle Coğrafi İşaretler olduğunu kaydetti. Aslan, yöreye özgü ürünleri kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekerek,"Türk-İslam kültürümüze baktığımızda övündüğümüz şeylerden birisi de yaptığımız şeylerle övünmemek. O yüzden bunlar kayıt altına alınmamış. Türkiye'nin yüzeysel taramasını yaptığımızda 2 bin civarında tescillenme potansiyeli olan ürün çıktı ortaya. Belki daha fazla çıkacak. Ama bizim şuan tescilli olan ürün sayımız 209. Çok az. Yapacağımız şey ne; Tokat'a baktığımızda 5 tane tescil, 2 tane de tescillenecek olan toplamda 7 ürün var. Bakıyorsunuz 40'ın üzerinde potansiyel ürün var. Bir de bunun takvimini belirlememiz lazım. Valilik, Sanayi Ticaret Odası müracaatı, belediye dolayısıyla bütün bu şehrin ileri gelenleri demeli ki biz bu yılın sonunda 40 tane ürünün gen haritasını yazılı hale getirerek Türk Patent Kurumu'na müracaatını yapacağız demeli. Bunun faydası şu; biz yerelde bunu tescillediğimiz zaman Avrupa Tesciline gideceğiz. Avrupa tescilini de aldığımızda kimse kalkıp ta bu bizim ürünümüz diyemeyecek. Dolayısıyla geçmişten sözlü olarak aldığımız geleneği de yazılı hale getireceğiz. Sanayi sitelerinin taşınması konusunun özeti de tüccardan sanayici kimliği kazandıracak bir yola giriyoruz" diye konuştu.

Tokat mlletvekilleri Celil Göçer, Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in konuşmalarının ardından toplantıya katılanların değerlendirmeleri alındı. Toplantının ardından Müsteşar Prof. Dr. Aslan Teknopark'ı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(Nİ-UY-Y-)



14.08.2017 17:56:00 TSI

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