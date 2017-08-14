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Bartın'ın biyolojik çeşitlilik envanteri çıkartıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Bartın'da gerçekleştirilen Karasal ve İç Su Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nin çalıştayı ve izleme eğitimi başladı.

Çalıştaya Bartın Vali Yardımcısı Murat Karasu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Melikunnas Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürü Ahat Delirorman, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. adına Dr Bahadır Akman ve projede görevli öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, il içinde 30 parsele ayrılan bölgelerde bulunan kuş, sürüngen, deniz canlıları, memeli canlı çalışmaları ile endemik bitki türleri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10 Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Melikunnas Özkaya, "Uluslar Arası Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin 1992 yılında imzalanmasından sonra, her ülke kendi ölçeğinde, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması maksadı ile değişik çalışmalar başlatmıştır. Ülkemizde de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Ulusal Biyolojik çeşitlilik Envanter ve İzleme projesi' ile Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Türkiye'miz, bulundu-ğu coğrafya itibariyle, sahip olduğu tabii kaynakları ve biyoçeşitliliği bakımından, Avrupa'nın bir devleti ile değil, neredeyse Avrupa'nın tamamıyla kıyaslanabilecek bir zenginliğe sahiptir. Sahip olduğumuz bu kaynaklardan, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faydalanılabilmesi için, bu proje büyük bir önem taşımaktadır. Bartın ilimizde de 2015 yılında başlatılan bu çalışmada artık sona yaklaşılmış olup, Bartın ilinin sahip olduğu karasal ve iç su ekosistemleri potansiyeli gerek envanter gerekse literatür çalışmaları ile ortaya koyulmuş böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumları ve özellikli yaban hayvanı alanları tespit edilerek Bartın ilinin Biyolojik çeşitlilik haritası çıkarılmıştır" dedi.

(AY-RFK-Y)



14.08.2017 18:26:40 TSI

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