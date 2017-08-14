ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran Üniversitesinde kayıtlar başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:25
Harran Üniversitesinde kayıtlar başladı
Harran Üniversitesinde kayıtlar başladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı.
Programlara göre Harran Üniversitesini tercih ederek gelecek öğrenci sayısı toplamının 4 bin 200 civarında olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, diğer üniversitelere göre daha çok tercih edilen Harran Üniversitesinin, bu alanda kendisinden önce kurulan birçok üniversitenin önüne geçtiğini söyledi.
Birkaç bölüm ve program hariç tüm branşlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını dile getiren Rektör Taşaltın, "Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, ek kontenjan, özel yetenek sınavları, yüksek lisans, doktora ve yurtdışı öğrenci kontenjanıyla, öğrenci sayımız 25 bini geçecek" dedi.
Bu rakamın Şanlıurfa'nın gelişmesi ve tanınması noktasında önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Taşaltın, üniversitede kayıtların başladığını, gelecek öğrencilerin mağdur olmamaları için şehirlerarası otobüs terminallerine ve ilçeler dahil tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının girişlerine danışma merkezi kurduklarını kaydetti. Taşaltın, ayrıca öğrencilerle birlikte ailelerinin üniversiteye çabuk ulaşmaları için ücretsiz hizmet verecek araçların Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini kaydetti. Rektör Taşaltın, "Geçen yıl e-kayıt sistemi devreye girdi. Öğrencilerimiz, internet üzerinden üniversitemize gelmeden kayıtlarını yapıyorlar. Ayrıca yine geçen yıl başlattığımız ücretsiz İngilizce hazırlık programı ile Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Ziraat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine yeni kayıt olan öğrencilere yönelik, tercihli İngilizce hazırlık sınıfına öğrenci kayıtlarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Harran Üniversitesine, kızının kaydını yapmaya gelen velilerden Mehmet Nur Kılıç ise kızını başka şehre göndermeden burada üniversite okuma imkanını sağladığı için yetkililere teşekkür ederek, "Ben de bugün kayıtlar başladığı için kızımın kaydı için gerekli evrakları teslim etmeye geldim" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

14.08.2017 18:28:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçi AK Partinin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ AK PARTİNİN 16'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş göreve başladı
YEREL

SİVEREK CUMHURİYET BAŞSAVCISI KARATAŞ GÖREVE BAŞLADI
Göl Caminin temeli törenle atıldı
YEREL

GÖL CAMİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
Viranşehir Belediyesi'nden 53 Dönümlük Alana &quot; Rekreasyon Parkı &quot;
YEREL

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 53 DÖNÜMLÜK ALANA " REKREASYON PARKI "
Sosyal medyada çok konuşulan kayyum paylaşımı
YEREL

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN KAYYUM PAYLAŞIMI
Sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonu parklara akın etti
YEREL

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR HAFTA SONU PARKLARA AKIN ETTİ
Belediyenin gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi
YEREL

BELEDİYENİN GENÇLİK MERKEZİ İLK MEZUNLARINI VERDİ
Savaştan kaçan sokak köpekleri toplanıyor
YEREL

SAVAŞTAN KAÇAN SOKAK KÖPEKLERİ TOPLANIYOR
40 derece sıcaklıkta sokaklarda basınçlı su serinliği
YEREL

40 DERECE SICAKLIKTA SOKAKLARDA BASINÇLI SU SERİNLİĞİ
Biter AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL

BİTER AK PARTİ'NİN 16. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Başkan Özyavuz'dan AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlaması
YEREL

BAŞKAN ÖZYAVUZ'DAN AK PARTİ'NİN 16. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Pınarbaşı, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

PINARBAŞI, AK PARTİ'NİN 16'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Şanlıurfa'da kaza: 2 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAZA: 2 YARALI
Prestij caddeye büyük destek
YEREL

PRESTİJ CADDEYE BÜYÜK DESTEK
Başkan Demirkol, yeni planlama yapılamayan mahalle için çözüm aradı
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL, YENİ PLANLAMA YAPILAMAYAN MAHALLE İÇİN ÇÖZÜM ARADI
Mikro kredide 6 bin kadına ulaşıldı
YEREL

MİKRO KREDİDE 6 BİN KADINA ULAŞILDI
Süs hayvanları buz ile serinletiliyor
YEREL

SÜS HAYVANLARI BUZ İLE SERİNLETİLİYOR
AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin acı günü
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ CEVHERİ'NİN ACI GÜNÜ