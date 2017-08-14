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Harran Üniversitesinde kayıtlar başladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı.

Programlara göre Harran Üniversitesini tercih ederek gelecek öğrenci sayısı toplamının 4 bin 200 civarında olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, diğer üniversitelere göre daha çok tercih edilen Harran Üniversitesinin, bu alanda kendisinden önce kurulan birçok üniversitenin önüne geçtiğini söyledi.

Birkaç bölüm ve program hariç tüm branşlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını dile getiren Rektör Taşaltın, "Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, ek kontenjan, özel yetenek sınavları, yüksek lisans, doktora ve yurtdışı öğrenci kontenjanıyla, öğrenci sayımız 25 bini geçecek" dedi.

Bu rakamın Şanlıurfa'nın gelişmesi ve tanınması noktasında önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Taşaltın, üniversitede kayıtların başladığını, gelecek öğrencilerin mağdur olmamaları için şehirlerarası otobüs terminallerine ve ilçeler dahil tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının girişlerine danışma merkezi kurduklarını kaydetti. Taşaltın, ayrıca öğrencilerle birlikte ailelerinin üniversiteye çabuk ulaşmaları için ücretsiz hizmet verecek araçların Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini kaydetti. Rektör Taşaltın, "Geçen yıl e-kayıt sistemi devreye girdi. Öğrencilerimiz, internet üzerinden üniversitemize gelmeden kayıtlarını yapıyorlar. Ayrıca yine geçen yıl başlattığımız ücretsiz İngilizce hazırlık programı ile Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Ziraat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine yeni kayıt olan öğrencilere yönelik, tercihli İngilizce hazırlık sınıfına öğrenci kayıtlarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesine, kızının kaydını yapmaya gelen velilerden Mehmet Nur Kılıç ise kızını başka şehre göndermeden burada üniversite okuma imkanını sağladığı için yetkililere teşekkür ederek, "Ben de bugün kayıtlar başladığı için kızımın kaydı için gerekli evrakları teslim etmeye geldim" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



14.08.2017 18:28:08 TSI

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