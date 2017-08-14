Milaslı Kore Gazisi Aras toprağa verildi
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Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milaslı Kore Gazisi Mehmet Aras, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Aras, kılınan cenaze namazının ardından Ağaçlıhöyük Mahallesi'ne defnedildi.
Milas'ın Beçin Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Mehmet Aras, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
87 yaşındaki Kore Gazisi Aras, Beçin'de yaşadığı kızının yanında hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Aras, saat 11.00'de Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
Kore Gazisi Aras'ın cenaze namazına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Cenk Erataç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Ağaçlıhöyük Mahalle Muhtarı Muhammet Pırnaz, Ayaz'ın bazı silah arkadaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Aras, düzenlenen askeri törenin ardından Ağaçlıhöyük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Aras'ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti. Sarban, Aras'ın vefatıyla Milas'ta hayatta 22 Kore gazisi kaldığını kaydetti.
14.08.2017 18:44:48 TSI
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