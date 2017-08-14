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TÜ'de ilk kaydı Rektör Tabakoğlu yaptı



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci kayıtları Balkan Kongre Merkezinde başladı. TÜ'ü kazanan öğrencilerin ilk kaydını ise, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı V. Uzm. Ahmet Sezgin, Genel Sekreter Yardımcısı V. Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı kayıt merkezini ziyaret etti.

İlk kayıt Rektör Tabakoğlu'ndan

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ilk öğrenci kaydını gerçekleştirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesinden Barış Can Taşan'ın kaydını yapan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, öğrenci ve ailesini tebrik etti.

Kayıt stantlarını gezerek öğrencilerimiz ve çalışanlarımız ile sohbet eden Rektör Tabakoğlu, Tıp Fakültesinden Nermin Öztürk ve Sude Zeynep Nallayıcı'nın, Mühendislik Fakültesinden Seray Gizenler'in de kayıtlarını yaptı.



"Öğrencilerimizin Heyecanlarını Paylaşıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bugün burada ailelerin ve öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşıyoruz. Ben Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimi tebrik ediyorum. Trakya Üniversitesini seçerek kariyerleri için çok doğru bir adım attılar" dedi.



Trakya Üniversitesine yoğun ilgi

Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin tercih sıralamalarındaki konumuna da değinerek, "Trakya Üniversitesi olarak bu yıl öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Üniversitemizin genel olarak tercih edilme oranı oldukça yüksek oldu ve birçok üniversiteyi geride bıraktı. Bu anlamda yerleştirme sonuçlarından memnununuz. Üniversite olarak öğrencilerin bizi yoğun bir şekilde tercih etmesinde gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmalarının rolü de büyük. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri görüyoruz. Ben az önce Ardahan'dan, Edirne'den, Antalya'dan gelen öğrencilerimiz ile sohbet ettim. Üniversitemiz sadece ülkemizde değil, Balkanlarda da tanınıyor. Bu yüzden yabancı uyruklu öğrenci sayılarında da oldukça önemli bir başarıya imza attık. Başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin tercihi Trakya Üniversitesi oldu" dedi.

(MA-MEF-Y)



14.08.2017 21:04:02 TSI

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