Edirneli bisikletçilerin başarısı
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EDİRNE (İHA) - Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen organizasyona yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 300 sporcu katılırken, Edirneli 4 sporcu büyük başarıya imza attı.
Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlar sonunda, Yıldız erkek kategorisinde Edirneli sporcular Eren Baki Doğan birinci, Ayberk Çelik üçüncü, Gökberk Yıldırım dördüncü, Eren Mecit Albayrak ise sekizinci oldu.
(MA-MEF-Y)
14.08.2017 23:21:11 TSI
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