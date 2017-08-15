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BEÜ Madalya İçin Taipei'de



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen dünya üniversiteler yaz spor oyunlarına BEÜ öğrencisi Uğurcan Zehir Türk Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın ikinci büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve kısa adı FISU olan Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu (Federation Internationale du Sport Universitiare)'nun düzenlediği ve bu yıl 29.'su 19-30 Ağustos tarihleri arasında Taipei'de 22 spor branşında düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında (29th Summer Universiade) Judo Milli takımında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) BESYO öğrencisi Uğurcan Zehir Türk milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Daha önce Ulusal ve Uluslararası birçok derecesi bulunan Uğurcan Zehir, bu temsiliyeti ile gurur duyduğunu ve Olimpiyat oyunlarında hem BEÜ'yü hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

(OA-OA-Y)



15.08.2017 08:33:50 TSI

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