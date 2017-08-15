ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürsu Trap Bölge Şampiyonası yapıldı

15 Ağustos 2017 Salı, 09:28
Gürsu Trap Bölge Şampiyonası yapıldı
Gürsu Trap Bölge Şampiyonası yapıldı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından organize edilen 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali kapsamında, Gürsu Adrenalin Park'ta Trap Bölge Şampiyonası yapıldı.
Adrenalin Park Trap Poligonu'nda gerçekleştirilen Şampiyona'da, ustalar, gençler ve büyükler olmak üzere üç kategoride yarışıldı. Ustalar kategorisinde yarışan Mesut Ülker birinci, Vedat Eski ikinci, Nazmi Sağlık üçüncü oldu. Gençler kategorisinde, Murat Sağlık birinci, Ali Esti ikinci, Mehmet Sevil üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde ise Ertuğrul Topçu birinci, Oktay Civi ikinci, Mutullah Erkoç üçüncü oldu.
Yarışmacılarla bir atış yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun doğal zenginliklerini değerlendirerek doğa sporları alanında gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Adrenalin Parkı bu çalışmalarımız sonucunda oluşturuldu. Doğa tutkunlarını Adrenalin Parka spor yapmanın heyecanını yaşamaya davet ediyoruz" dedi.
Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Ş.Birol Kaya, belediye meclis üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen Şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.
(AÇ)

15.08.2017 09:31:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
RES&amp;FOT sergisi açıldı
YEREL

RES&FOT SERGİSİ AÇILDI
'Çemberimde Gül Oya' güldürmeye devam ediyor
YEREL

'ÇEMBERİMDE GÜL OYA' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
Işık hedefi 12'den vurdu
YEREL

IŞIK HEDEFİ 12'DEN VURDU
Nilüfer Müzik Festivali'ne rekor ilgi
YEREL

NİLÜFER MÜZİK FESTİVALİ'NE REKOR İLGİ
Patnoslu tosunlar Mudanya'da
YEREL

PATNOSLU TOSUNLAR MUDANYA'DA
Suriyeli muhacirler piknikte buluştu
YEREL

SURİYELİ MUHACİRLER PİKNİKTE BULUŞTU
Böbrek hastası çocuklar bowling oynayarak stres attı
YEREL

BÖBREK HASTASI ÇOCUKLAR BOWLİNG OYNAYARAK STRES ATTI
Özkan'dan iftar yemeklerini fakirlerin evlerine kadar götüren AK kadınlara teşekkür
YEREL

ÖZKAN'DAN İFTAR YEMEKLERİNİ FAKİRLERİN EVLERİNE KADAR GÖTÜREN AK KADINLARA TEŞEKKÜR
Romanlar zenginden alıp fakire dağıtıyor
YEREL

ROMANLAR ZENGİNDEN ALIP FAKİRE DAĞITIYOR
Osmangazi'den ücretsiz rehberlik hizmeti
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÜCRETSİZ REHBERLİK HİZMETİ
Besaş'ın projesine AB Bakanlığı'ndan onay
YEREL

BESAŞ'IN PROJESİNE AB BAKANLIĞI'NDAN ONAY
İznik köylerine kültür merkezi
YEREL

İZNİK KÖYLERİNE KÜLTÜR MERKEZİ
Osmangazili judocu dünya beşincisi
YEREL

OSMANGAZİLİ JUDOCU DÜNYA BEŞİNCİSİ