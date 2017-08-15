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Gürsu Trap Bölge Şampiyonası yapıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından organize edilen 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali kapsamında, Gürsu Adrenalin Park'ta Trap Bölge Şampiyonası yapıldı.

Adrenalin Park Trap Poligonu'nda gerçekleştirilen Şampiyona'da, ustalar, gençler ve büyükler olmak üzere üç kategoride yarışıldı. Ustalar kategorisinde yarışan Mesut Ülker birinci, Vedat Eski ikinci, Nazmi Sağlık üçüncü oldu. Gençler kategorisinde, Murat Sağlık birinci, Ali Esti ikinci, Mehmet Sevil üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde ise Ertuğrul Topçu birinci, Oktay Civi ikinci, Mutullah Erkoç üçüncü oldu.

Yarışmacılarla bir atış yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun doğal zenginliklerini değerlendirerek doğa sporları alanında gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Adrenalin Parkı bu çalışmalarımız sonucunda oluşturuldu. Doğa tutkunlarını Adrenalin Parka spor yapmanın heyecanını yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Ş.Birol Kaya, belediye meclis üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen Şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

(AÇ)



15.08.2017 09:31:03 TSI

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