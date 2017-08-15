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Aydın'da halk plajları halka paralı hale geldi

- Gariban vatandaşa denizde serinlemek bile paralı hale getirildi



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan yüzlerce kilometre denize kıyısı bulunan Aydın'da halk plajları halka paralı hale getirildi. Denetimsizlikten faydalanan uyanıklar denizde serinleyen vatandaşlara hizmet adı altında gariban vatandaşın denizde bedava serinlemesini bile çok gördüler. Çoluk çocuk bir günlüğüne denize geldiği için halk plajında bile adeta haraç vermek zorunda kalan vatandaşlar yetkililerin sorunu çözmesini istediler.

Ağustos sıcağının oldukça etkili olduğu hafta sonu serinlemek için sahil kesimine giden pek çok gariban vatandaş parası olmadığı için halk plajlarına akın etti. Bütçesi uygun olmadığı için halk plajına giden vatandaşlar denize bile para ödeyerek girmek zorunda kaldığı görüldü.

"Devletin adını kullanarak para topluyorlar"

Halk plajlarında kendilerinin bölgede yetkili olduğunu belirten kişiler sabah erkenden deniz kenarına boydan boya şezlong ve şemsiyeleri yerleştirip bekliyor. Deniz kenarına gelen kişiler denizin hemen bitişinde bulunan şezlong ve şemsiyeler nedeniyle ya arka taraflara gitmek zorunda bırakılıyor ya da denizin kıyısında oturup çocuklarını oynatmaya kalkarsa "Bulunduğunuz bölge kiralık" uyarısı ile karşılaşıyor. Birçok kişi gerek eşine ve çocuklarına karşı mahcup olmamak gerekse huzurunu bozulmaması için şemsiye başı istenilen 20 TL ücreti ödemek zorunda kalırken, parayı alanlar ise soru sormak isteyenlere "Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Kaymakam'ın izni" ile bu parayı topladıklarını söylüyor.

"Üzerine gölge düşen parayı ödüyor"

Hafta sonu Aydın'ın çeşitli yerlerinden ve diğer illerden Didim Uslu Sitesi önünde bulunan halk plajına serinlemeye gelenler, karşılaştıkları uygulama ile adeta şaşırdılar. Deniz kenarına boydan boya kimse gelmeden işgal eden uyanıklar, denizin kenarına önceden dikleri şemsiyelerin gölgesi ulaşan vatandaşlardan 20 TL para talep ediyor. Parayı ödemek zorunda kalan vatandaşlar durumun çok incitici olduğunu belirterek "Vatandaş talep ederse şemsiye ve şezlong verilip parası alınsa hiçbir şey yok. Önce tüm sahili kapatıp ardından halka ait olan bölgenin halka kiraya verilmesi çok üzücü ve incitici bir durum. Bu olay genel ve yerel yönetim adına yapılıyorsa daha da kötü. Yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diyerek adı üstündeki halk plajlarının halka paralı hale getirilmesini tepki gösterdiler.

(İK)



15.08.2017 09:38:49 TSI

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