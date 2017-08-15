ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 10:26
Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor
Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor
- Engelli öğrenciler için rampa kuruluyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Muratpaşa Belediyesi, okulların bakım ve onarımlarına destek oluyor. Muratpaşa Belediyesi, ilçede bulunan ana okulundan liselere varana kadar 67 okulda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor
Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen taleplerin doğrultusunda okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor. Okulların bahçe ve ihata duvarlarını sağlamlaştırıp boyayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri ilçedeki 67 okulun talebini karşılıyor.
Boyama, asfalt ve parke
Veliler ve öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını yaşarken Muratpaşa Belediyesi de anaokulundan liselere varana kadar toplam 67 okulda bahçe ve ihata duvarlarının sağlamlaştırılıp boyamasını, basketbol, futbol, voleybol ve bayrak direklerinin yenilenip boyamasını yapıyor. Okul ve sınıfları boyayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri asfalt ve parke taşı döşenmesini de yapıyor.
Engelli öğrenciler için rampa
Okullardan gelen engelli rampası ve Atatürk büstü taleplerini de karşılayan Muratpaşa Belediyesi, ayrıca spor alanlarının çizilmesi, kuka montajı, bisikletlerin park edilmesi için özel demir park, lavaboların bakım ve onarımı, okul bahçe ve spor salonlarındaki yağmur tahliye ve kanalizasyon bağlantılarının yapımı gibi işlemleri de yapıyor. Çalışmaların okullar başlamadan bitirilmesi planlanıyor.

15.08.2017 10:27:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü
YEREL

AK PARTİ'NİN 16 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Haydi Kızlar Kampa Projesi
YEREL

HAYDİ KIZLAR KAMPA PROJESİ
Milletvekili Köse: &quot;Millete hizmet yolunda 16 yıl&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÖSE: "MİLLETE HİZMET YOLUNDA 16 YIL"
Sokak lambalarına bakım
YEREL

SOKAK LAMBALARINA BAKIM
Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere karşılama
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE KARŞILAMA
Kapalı Spor Salonu Kent Müzesi oluyor
YEREL

KAPALI SPOR SALONU KENT MÜZESİ OLUYOR
Orhan Okulu, Altın Kemerin ebedi sahibi oldu
YEREL

ORHAN OKULU, ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLDU
Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti
YEREL

GAZİPAŞA ESENPINAR'A YOL HİZMETİ
İmam Hatip öğrencileri yaz kampında
YEREL

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPINDA
Kepez'den gençlere çevre bilinci
YEREL

KEPEZ'DEN GENÇLERE ÇEVRE BİLİNCİ
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Duraliler'e çevre düzenlemesi
YEREL

DURALİLER'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması
YEREL

BÜYEKŞEHİR'DEN OTOBÜS DURAĞA NE ZAMAN GELECEK UYGULAMASI
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAYRAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılışa hazır
YEREL

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR
Boğa güreşlerinde korku ve heyecan dolu anlar yaşandı
YEREL

BOĞA GÜREŞLERİNDE KORKU VE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI
Finike'de &quot;Gebe Bilgilendirme Sınıfı&quot; açıldı
YEREL

FİNİKE'DE "GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI" AÇILDI
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDEN ATIK TOPLAMA MERKEZİ