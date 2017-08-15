YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor

Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor

- Engelli öğrenciler için rampa kuruluyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Muratpaşa Belediyesi, okulların bakım ve onarımlarına destek oluyor. Muratpaşa Belediyesi, ilçede bulunan ana okulundan liselere varana kadar 67 okulda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen taleplerin doğrultusunda okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor. Okulların bahçe ve ihata duvarlarını sağlamlaştırıp boyayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri ilçedeki 67 okulun talebini karşılıyor.

Boyama, asfalt ve parke

Veliler ve öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını yaşarken Muratpaşa Belediyesi de anaokulundan liselere varana kadar toplam 67 okulda bahçe ve ihata duvarlarının sağlamlaştırılıp boyamasını, basketbol, futbol, voleybol ve bayrak direklerinin yenilenip boyamasını yapıyor. Okul ve sınıfları boyayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri asfalt ve parke taşı döşenmesini de yapıyor.

Engelli öğrenciler için rampa

Okullardan gelen engelli rampası ve Atatürk büstü taleplerini de karşılayan Muratpaşa Belediyesi, ayrıca spor alanlarının çizilmesi, kuka montajı, bisikletlerin park edilmesi için özel demir park, lavaboların bakım ve onarımı, okul bahçe ve spor salonlarındaki yağmur tahliye ve kanalizasyon bağlantılarının yapımı gibi işlemleri de yapıyor. Çalışmaların okullar başlamadan bitirilmesi planlanıyor.



15.08.2017 10:27:57 TSI

NNNN

