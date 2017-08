YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Melikgazi'de kurban pazarı hazır

Melikgazi'de kurban pazarı hazır



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda kurbanlıklarını alabilmeleri için kurban satış yerlerinin hazırlandığını söyledi.

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Serkent bölgesinde vatandaşların kurbanlarını almak ve kesmek için 75.000 m2 açık alana pazar oluşturulduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kurban satış alanında 377 esnaf kapasiteli satış çadırının yer aldığını kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hemşerilerimizin rahat ve temiz bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için Melikgazi'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış kesim alanını oluşturduk. Kurban satış bölgemizde her yer temiz ve hijyeniktir. Kurban satış alanında 500 araçlık otopark, 25 et askılığı, 10 dinlenme çadırı, tuvalet, 10 sıcak sulu duş, ücretsiz 2 adet baskül, 10 adet kurbanlık sulama alanı yer almaktadır. Kurbanlıkların sürekli uzman kontrolünde olması için de her türlü tedbir alınmış olup, bu yıl da vatandaşlarımıza rahatça kurban ibadetlerini yapmalarını sağlamış olacağız"

Sinek ve kötü kokulara son

Kurban Pazarında Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünce İlaçlama ekipleri kurban pazarında rutin olarak ilaçlama araçları ve seyyar olarak ilaçlandığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kurbanlıklara ücretsiz olarak veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapıldığını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



15.08.2017 10:40:46 TSI

NNNN