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Güzelköy, ıslah çalışması ile güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Köşk Belediyesinin tamamlamış olduğu 2 kilometre uzunluğundaki Köşk Çayı Islah Çalışması yaz yağışlarının afet derecesinde olması bu ıslah çalışmasının ne kadar önemli bir proje olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Köşk Belediyesi'nin girişimleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Aydın'nın Köşk İlçesi'nin Güzelköy Mahallesinden geçen 2 kilometrelik Koçak Çayı'nın ıslah çalışması tamamladı.

Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla Koçak Çayı güzergâhında Güzelköy Mahallesi, taşkın zararlarından korunarak; muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Güzelköy Mahallemizin ismine yakışır bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mahalle halkımızın güvenliği ve 'önce insan' misyonu ile hareketle Güzelköy Mahallemizin içinden geçen yaklaşık 2 km uzunluğundaki çay ıslah çalışmalarımızın yüzde 90'ı tamamlandı. İş makineleri ile dere yatağı temizleme çalışmalarının ardından ıslah, yaslama-set ve silindir ile baskı çalışmaları da tamamlandı. Yaz mevsiminde kuvvetli yağışların sürmesinden dolayı kışa mevsimine hazırlık olarak dere boyu ağaçlandırma çalışması ile sel ve taşkın konusunda önemli bir çalışmaya imza attık. Böylece, Koçak Çayı kış mevsiminde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden Güzelköy Mahallesi içersinde rahat bir şekilde yoluna devam ederek taşkın ve sele neden olmayacak." dedi.

Mahalle sınırları içerisinde güvenli bir çalışma yapıldığını ifade eden Güzelköy Mahallesi Muhtarı Mülayim Avcı, bu çalışmanın ne kadar gerekli ve isabetli olduğunu söyleyerek gelinen aşamadan memnun olduğunu belirtti. Güzelköy Mahallesinde yapılan çalışmanın yakın takipçisi olan Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'a şükranlarını sunduğunu ifade ederek çalışma sahasında mutluluğunu selfie ile görüntüledi.

(MB-Y)



15.08.2017 10:49:03 TSI

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