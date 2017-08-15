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Başkan Gülenç kamyoncu esnafıyla buluştu

15 Ağustos 2017 Salı, 10:55
Başkan Gülenç kamyoncu esnafıyla buluştu
Başkan Gülenç kamyoncu esnafıyla buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, geçen hafta faaliyete geçen Kamyon garajı esnafını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kamyoncu esnafla hatıra fotoğrafları çeken Başkan Gülenç, ilçenin hızla büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekerek, "Bismil için büyük ve kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Şehirlerarası Otobüs Terminali buraya taşınıyor, Biz de belediye olarak ilçeye bugüne kadar görmediği tüm hizmetleri getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin sorunları benim sorunum. Hiçbir esnaf ve şoför kardeşimin sıkıntı yaşamasını istemem" dedi.
Kamyoncu esnafları ise, "Böyle bir garajın şimdiye kadar Bismil'de olmaması büyük bir eksiklikti Başkanımızdan Allah razı olsun göreve geldikten kısa bir süre sonra kamyon garajın yapması ile hem merkez trafiğini rahatlatmış oldu hem de kamyoncular bir arada toplanmış oldu" ifadelerinde bulundu.
(İHA-MP-Y)

15.08.2017 10:57:38 TSI
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