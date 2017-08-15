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Şenkaya'da kaçak kesilmiş Sarıçam tomrukları ele geçirildi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:06
Şenkaya'da kaçak kesilmiş Sarıçam tomrukları ele geçirildi
Şenkaya'da kaçak kesilmiş Sarıçam tomrukları ele geçirildi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 18 metre boyun da 2 adet kaçak kesilmiş Sarıçam tomruğu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Orman Muhafaza memurlarınca Şenkaya Karıncadüzü'nde 18 metre boyunda 2 adet Sarıçam tomruğu nakledilirken yakalandı. Tomruklar muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Yetkililer, vatandaşları ormanda kaçak kesim yapanlar kaçakçıları konusunda uyardı.
(ERZ-Y)

15.08.2017 11:09:09 TSI
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