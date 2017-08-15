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Kurban kesim başvuruları internet üzerinden



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahasında kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmeleri için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden kurban sırası verilecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle resmi web sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinde 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında aktif olacak penceredeki formu eksiksiz doldurması ve ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Bu esnada başvurular sistem tarafından otomatik olarak sıralanacak ve numara verilecek. Bu aşamadan sonra yukarıda belirtilen tarihler arasında, "İzmit ilçesi kurban komisyonu" adına açılan banka hesabına kurban kesim bedeli yatırılacak. Hesap numarası anılan tarihler arasında web sitemizde yayınlanacak. Yatırılan belgeyi banka dekontu ile 21-24 Ağustos tarihleri arasında çözüm masasına gelinerek görevli personelce kesin kaydı yapılacak. Bununla beraber ön kayıt esnasında sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarası geçerli olacak.



Görevli personel destek olacak

Kurban işlemleri sırasında internet ortamına aşina olmayan vatandaşlarımız için görevli personel tarafından destek verilecektir. Kurban Kesim ücretleri Küçükbaş hayvanda 60 TL Büyükbaş hayvanda 250 TL olarak belirlendi. Öte yandan Gölcük, Karamürsel, Kartepe, Darıca ve Kandıra ilçelerinde sıra alma işlemi mezbahalarda gerçekleştirilecek.

(RFK-Y)



15.08.2017 11:10:16 TSI

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