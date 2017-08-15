ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurban kesim başvuruları internet üzerinden

15 Ağustos 2017 Salı, 11:08
Kurban kesim başvuruları internet üzerinden
Kurban kesim başvuruları internet üzerinden

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahasında kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmeleri için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden kurban sırası verilecek.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle resmi web sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinde 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında aktif olacak penceredeki formu eksiksiz doldurması ve ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Bu esnada başvurular sistem tarafından otomatik olarak sıralanacak ve numara verilecek. Bu aşamadan sonra yukarıda belirtilen tarihler arasında, "İzmit ilçesi kurban komisyonu" adına açılan banka hesabına kurban kesim bedeli yatırılacak. Hesap numarası anılan tarihler arasında web sitemizde yayınlanacak. Yatırılan belgeyi banka dekontu ile 21-24 Ağustos tarihleri arasında çözüm masasına gelinerek görevli personelce kesin kaydı yapılacak. Bununla beraber ön kayıt esnasında sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarası geçerli olacak.

Görevli personel destek olacak
Kurban işlemleri sırasında internet ortamına aşina olmayan vatandaşlarımız için görevli personel tarafından destek verilecektir. Kurban Kesim ücretleri Küçükbaş hayvanda 60 TL Büyükbaş hayvanda 250 TL olarak belirlendi. Öte yandan Gölcük, Karamürsel, Kartepe, Darıca ve Kandıra ilçelerinde sıra alma işlemi mezbahalarda gerçekleştirilecek.
(RFK-Y)

15.08.2017 11:10:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:
YEREL

DARICA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ KARABACAK:
Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu
YEREL

KOCAELİ, GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Darıca'da ödüller sahiplerini buldu
YEREL

DARICA'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU VATANDAŞLARLA KULAÇ ATTI
Darıca finali şehitlerimiz için yaptı
YEREL

DARICA FİNALİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTI
Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor
YEREL

TATLIKUYU DÜKKANLARI SATIŞA ÇIKIYOR
Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı
YEREL

KÖRFEZ-AĞVA YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

YAHYA KAPTAN YÖNETİMİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
Körfezliler sağlık için yürüdü
YEREL

KÖRFEZLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır
YEREL

YENİDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ YIL SONUNDA HAZIR
Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi
YEREL

KOCAELİ'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Mimarsinan Mahallesi Parkı Açılışa Hazır
YEREL

MİMARSİNAN MAHALLESİ PARKI AÇILIŞA HAZIR