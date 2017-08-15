YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



KAYSERİ (İHA) - Hacılar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre İlçeye bağlı Hacılar mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazasında D.Ü.(50) yönetimindeki 38 YD 539 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve kamyonun içerisinde bulunan Y.Ç. (48) yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(AÖ-Y)



15.08.2017 11:26:26 TSI

NNNN

