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Burhaniye'de Gönül Dostları Konseri coşturdu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun yaz konseri izleyenleri coşturdu. Ören Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri, Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ile Cemal Akkılınç ve yaklaşık bin dolayında müziksever izledi.

Tarihi meşe ağacının altındaki sahnede, Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı 30 kişilik koronun söylediği şarkılar büyük ilgi gördü. İzleyenler de şarkılara eşlik etti. İki bölümden oluşan konserde 24 şarkı seslendirildi. Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah ile Koro Şefi Ali Osman Çakır'ı kutladı.

(FT)



15.08.2017 11:33:25 TSI

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