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Daire Başkanı Hacıbektaşoğlu'ndan Tatvan ziyareti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, 3 yıl boyunca ilçe kaymakamlığını yaptığı Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Tatvan ziyareti kapsamında ilk olarak 2006-2008 yılları arasında kaymakamlık görevini yürüttüğü Tatvan Kaymakamlığını ziyaret eden İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu'nu Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan karşıladı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Hacıbektaşoğlu'nu bir süre kaymakamlık makamında ağırlayan Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Hacıbektaşoğlu, burada Oda Başkanı Bilal Dağdağan'ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından, Hacıbektaşoğlu daha sonra Kaymakam Özkan ile birlikte ilçede 2014 yılında evinin önünde PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucu şehit edilen emekli gemi kaptanı Tello Uçak'ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden bir dönem görev yaptığı Tatvan'ı ve Tatvanlıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

(HO-MSA-Y)



15.08.2017 11:39:39 TSI

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