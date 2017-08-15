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Kayapınar Halk Oyunları ekibi Alanyalıların gönlünü fethetti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Bu yıl 86'ncısı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarının açılış gösterisini yapmaya hazırlanan Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halk oyunları ekibi, kamp yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaptığı provayla gönülleri fethetti.

İzmir'de 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 86. Enternasyonal Fuarına ilk kez katılacak olan Kayapınar Belediyesi, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fuar alanında kurulacak stant ile Kayapınar ilçesini ve hizmetleri, İzmirlilere tanıtmayı hedefleyen Kayapınar Belediyesi ekibi, halk oyunları açılış gösterisi öncesi kampta bulunduğu Alanya'da gönülleri fethetti. Kamp yaptığı Alanya'daki bir otelde yaptığı provada halkın büyük ilgisiyle karşılaşan 9 kişilik halk oyunları ekibi, prova sonrası büyük alkış aldı. Alanyalı vatandaşlar ve turistler, prova yapan halk oyunları ekibini, cep telefonları ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ekip ile birlikte Diyarbakır yöresine ait oyunlara eşlik etti.



"Fuara büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz"

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik, ilk kez katılacakları 86. İzmir Enternasyonal Fuarına belediye olarak büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız sayın Mustafa Çelik'e fuara katılımımız için verdiği desteklerinden dolayı minnettarız. Onu ve Kayapınar'ı ile Diyarbakır'ı mahcup etmemek için hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Fuarda kuracağımız stant ile İzmirlilere Diyarbakır'ın yeni ve modern yüzü olan Kayapınar İlçesindeki çalışmalarımızı en iyi şekilde tanıtacağız. Bu arada birimimize bağlı Halk oyunları ekibi fuarda açılış gösterisi yapacak. Bu gösteri öncesi ekibimizi kampa aldık. Çalışmalarını yürütüyorlar. Alanya'daki ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



15.08.2017 11:41:44 TSI

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