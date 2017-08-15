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5 sokakta beton yol çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol bakım, onarım, asfaltlama ve beton yol yapım çalışmaları sürüyor.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokakları betonla kaplıyor. Bu çalışmalardan birine Serdar Mahallesi Kumru ve Dumlupınar Sokakta devam eden ekipler Yeşilyurt Mahallesi Saadet Sokak, Şenyurt ve Hazin Sokakta beton yol yapım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından sokaklar modern bir görünüme kavuştu.

(RFK-Y)



15.08.2017 11:45:51 TSI

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