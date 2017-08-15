ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

5 sokakta beton yol çalışması

15 Ağustos 2017 Salı, 11:43
5 sokakta beton yol çalışması
5 sokakta beton yol çalışması

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol bakım, onarım, asfaltlama ve beton yol yapım çalışmaları sürüyor.
Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokakları betonla kaplıyor. Bu çalışmalardan birine Serdar Mahallesi Kumru ve Dumlupınar Sokakta devam eden ekipler Yeşilyurt Mahallesi Saadet Sokak, Şenyurt ve Hazin Sokakta beton yol yapım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından sokaklar modern bir görünüme kavuştu.
(RFK-Y)

15.08.2017 11:45:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dilovası'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL

DİLOVASI'NDA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
Kurban kesim başvuruları internet üzerinden
YEREL

KURBAN KESİM BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:
YEREL

DARICA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ KARABACAK:
Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu
YEREL

KOCAELİ, GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Darıca'da ödüller sahiplerini buldu
YEREL

DARICA'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU VATANDAŞLARLA KULAÇ ATTI
Darıca finali şehitlerimiz için yaptı
YEREL

DARICA FİNALİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTI
Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor
YEREL

TATLIKUYU DÜKKANLARI SATIŞA ÇIKIYOR
Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı
YEREL

KÖRFEZ-AĞVA YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

YAHYA KAPTAN YÖNETİMİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
Körfezliler sağlık için yürüdü
YEREL

KÖRFEZLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır
YEREL

YENİDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ YIL SONUNDA HAZIR
Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi
YEREL

KOCAELİ'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Mimarsinan Mahallesi Parkı Açılışa Hazır
YEREL

MİMARSİNAN MAHALLESİ PARKI AÇILIŞA HAZIR