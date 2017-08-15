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Mersin'de Suriyeliler kimlik için yoğunluk oluşturdu

15 Ağustos 2017 Salı, 11:48
Mersin'de Suriyeliler kimlik için yoğunluk oluşturdu
Mersin'de Suriyeliler kimlik için yoğunluk oluşturdu
- Mersin'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, kimlik kartı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

(Fotoğraflı)

Koray Ünlü
MERSİN (İHA) - Mersin'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, kimlik kartı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Suriye'de çıkan iç savaştan sonra 2 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye gelmiş, gelen mültecilerin bir kısmı çadır ve konteyner kentlerde yaşarken bir kısmı da farklı şehirler de yaşamını sürdürüyor. Mersin'de de kayıtlara göre 100 binin üzerinde Suriyeli yaşımını sürdürürken, dünden beri kimlik almak isteyen mülteciler uzun kuyruklar oluşturuyor. Kimlik almak isteyen yüzlerce Suriyeli sabahın erken saatlerinde merkez Akdeniz ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne geliyor. Uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, kimlik almak için sıralarının gelmesini bekliyor. Çocuk ve yaşlılar gölgelerde oturarak sıralarının gelmesini beklerken, mülteciler sırayla içeri alınıyor. Zaman zaman çok kalabalık olurken, bazen araç trafiğinde aksamalar oluyor. Bazı mülteciler Türkçe bilmezken, Türkçe anlayan Suriyeliler yardımcı oluyor.
(KRY-Y)

15.08.2017 11:51:23 TSI
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