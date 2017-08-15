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Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden Zeki Yamankara, Emin İzbudak, Arif Şanlı ve Ali Aktan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğu Mevlid-i Şerife katıldı.

Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden Zeki Yamankara, Emin İzbudak, Arif Şanlı ve Ali Aktan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. Ülkücüleri rahmet, minnet ve saygı andıklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "14 Ağustos 1979 tarihinde hainlerce vurularak şahadet şerbetini içen, Ülkücü davaya yürekten gönül vermiş, en önemlisi can vermiş olan ağabeylerim, kardeşlerim Zeki Yamankara, Emin İzbudak, Arif Şanlı ve Ali Aktan'ı şehadetinin sene-i devresinde dava arkadaşlarımızla birlikte rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Ülkücü şehitlerimize yapılan hain saldırıları unutmayacak, unutturmayacağız. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun" dedi.

Cumartesi Kapalı Pazaryeri Otopark ve Meydanı'nda yer alan Çukurbahçe Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve lokma hayrına, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Fatih Özdoğan, Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe, Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanı Hakan Turan, Turgutlu Ülkücü İşciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP İl Yönetimi, Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mümin Yürek, Şehit Zeki Yamankara'nın yeğeni Zeki Yamankara, Şehit Emin İzbudak'ın yeğeni İlyas İzbudak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AY-Y)



15.08.2017 11:57:14 TSI

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