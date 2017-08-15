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Çakabey'in ilkokul bölümünün kapatılmasına velilerden tepki



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nın en eski eğitim kurumlarından biri olan Çakabey Okulunun ilkokul bölümünün kademeli olarak kapatılarak, sadece ortaokul olarak faaliyet göstermesine velilerden tepki geldi. Kasım Yaman Parkı'nda toplanan ilkokul öğrencilerinin velileri, basın açıklaması yaptı.

Çakabey okulunun yıllardır hem ilkokul hem de ortaokul olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çeken veliler, "Alınan kararla bu yıldan itibaren ilkokul bölümünün kademeli olarak kapatılmasına karar verilmiş olması son derece üzücü. Bu yıldan itibaren ilkokul bölümüne yeni öğrenci kaydı yapılmıyor. Bu kararla çok zor durumda kalacağız. Evimize yakın noktada olan Çakabey Okulu yerine uzak mahallelerdeki okullara minik öğrencilerimizi göndermek zorunda kalacağız. Minik öğrencilerimiz servislere mahkum bırakılacak. Bu yanlış bir karardır ve yetkililerden bu yanlış karardan dönmelerini istiyoruz" diye konuşarak, tepkilerini dile getirdiler.

Velilere destek veren Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Esat Altungün de ilkokul bölümünün kapatılmasının velileri mağdur edeceğini ve öğrencilerin kendi mahalleleri yerine daha uzak mahallelerdeki okullara gitmek zorunda kalacağını belirterek, ilkokul bölümünün kapatılma kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

(ZH-MB-Y)



15.08.2017 12:05:05 TSI

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