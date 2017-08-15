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Demirci'ye modern gasilhane



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci'ye ihtiyacı olan modern gasilhaneyi kazandırmak için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklardaki eksiklerin giderilmesi ve mevcut mezarlıkların bakımı için çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde yeni bir gasilhane için çalışmalarına başladı. İlçedeki merkez asri mezarlığı yanına yapılacak 400 metrekare büyüklüğündeki gasilhane için temel betonu ve yalıtım çalışmalarına başlandı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, gasilhane için arsa bağışı yapan Barışıklar Ailesi'ne Başkan Cengiz Ergün adına teşekkür etti. Aysan, sonbaharla birlikte çalışmaların tamamlanacağını belirterek, "Ağaçlandırma çalışmalarını da yaparak düzenlemeleri bitireceğiz. Demirci'nin ihtiyacı olan modern gasilhaneyi ilçemize kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve tüm emeği geçenlere Demircililer adına teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



15.08.2017 12:25:48 TSI

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